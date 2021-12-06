Getafe - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Getafe - Athletic Bilbao maçı şifresiz mi?
La Liga'da hedefine ulaşmak isteyen Getafe - Athletic Bilbao bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Getafe - Athletic Bilbao maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
La Liga'da heyecanla beklenen müsabakada Göztepe – Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Getafe - Athletic Bilbao maçı şifresiz mi? Getafe - Athletic Bilbao maçı hakemi kim? Getafe - Athletic Bilbao maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Getafe - Athletic Bilbao İngiltere La Liga'da maçı, 06.12.2021 Pazartesi bugün saat 23.00'te oynanacak.
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Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
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