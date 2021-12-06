Getafe - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Getafe - Athletic Bilbao maçı şifresiz mi? - Haberler
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Getafe - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Getafe - Athletic Bilbao maçı şifresiz mi?

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Getafe - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Getafe - Athletic Bilbao maçı şifresiz mi?

La Liga'da hedefine ulaşmak isteyen Getafe - Athletic Bilbao bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Getafe - Athletic Bilbao maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.

La Liga'da heyecanla beklenen müsabakada Göztepe – Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Getafe - Athletic Bilbao maçı şifresiz mi? Getafe - Athletic Bilbao maçı hakemi kim? Getafe - Athletic Bilbao maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

Getafe - Athletic Bilbao İngiltere La Liga'da maçı, 06.12.2021 Pazartesi bugün saat 23.00'te oynanacak.

Getafe - Athletic Bilbao maçı Smart Spor platformundan yayınlanacak

Getafe - Athletic Bilbao maçını izlemek için Smart Spor kullanıcısı olmalısınız.

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