Getafe 0-2 AFC Ajax Maç Özeti

28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:22

UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya deplasmanına giden Ajax rakibi Getafe'ye mağlup oldu. Kendi evinde maçın 33. dakikasında Deyverson ve 90+3'te Kenedy'nin golleriyle maçı 2-0 Getafe kazandı. Maçın golleri ve özet görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.