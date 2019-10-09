Getac yeni ürününü piyasaya sürdü

09.10.2019 15:45

Getac, yeni Getac Select programının piyasaya sürdü.



Dayanıklı tablet ve notebook sektöründe dünyanın önemli üreticilerinden Getac, müşterilerin karmaşık BT problemlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde çözmesini sağlayan yeni Getac Select programının piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Yeni program; dayanıklı cihazları, yazılımları, aksesuarları ve profesyonel hizmetleri bireysel uygulamalar ve kullanıcı grupları için optimize edilmiş bir dizi özelleştirilmiş çözümde bir araya getireceği kaydedildi.



Yeni program ile ilgili açıklama yapan Getac Rugged Solutions Başkanı Rick Hwang şu ifadeleri dile getirdi: "Getac olarak yakın müşteri ilişkilerimizle ve müşteri geri bildirimlerinin yeni ürünleri ve hizmetleri geliştirmemizde oynadığı rolle gurur duyuyoruz. Getac Select, bunun mükemmel bir ürünü olup saha hizmetleri, kamu güvenliği, depolama ve çok daha fazlasını içeren alanlarda gerçek müşteri ihtiyaçlarına cevap veren ve sektör uygulamalarına göre uyarlanmış özel çözümler sunmaktadır. İlk defa tüm ihtiyaçlara tek bir yerden çözüm üretilerek hızlı teslim süreleri ve Getac'dan beklenilen yüksek kalite standartları sunulmaktadır". - İSTANBUL

Kaynak: İHA