GET-APP ile ticaret işlemlerinin ortalama süresi tahmin edilecek

22.09.2019 11:30

Pekcan, Türkiye'deki ihracatçı ve ithalatçıların ticaret işlemlerinin ortalama süresine ilişkin tahmini bilgiye GET-APP üzerinden ulaşabileceğini belirterek, SHIP ile de ihracat ve ithalat süreçlerine dair analitik değerlendirmeler yaparak, projeler geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.