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Gestaş'tan şoförlere sıcak karşılama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Gestaş'tan şoförlere sıcak karşılama

Çanakkale'nin deniz ulaşım şirketi Gestaş, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü dolayısıyla şoförleri Lapseki ve Gelibolu iskelelerinde sıcak bir karşılamayla ağırladı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin deniz ulaşım şirketi Gestaş, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü dolayısıyla şoförleri Lapseki ve Gelibolu iskelelerinde sıcak bir karşılamayla ağırladı.

Çanakkale Boğaz Hattı'ndan geçiş noktası olarak Lapseki ve Gelibolu iskelelerini tercih eden, fırtına nedeniyle öğle saatlerine kadar deniz trafiğinin açılmasını bekleyen şoförlerin özel günü unutulmadı. Hatların açılmasını bekleyen şoförlere feribot seyahatleri sırasında içecek ve yiyecekleri büfelerden ikram edilirken, aynı zamanda Çanakkale atkısı hediye edildi. - ÇANAKKALE

Gestaş'tan şoförlere sıcak karşılama

Gestaş'tan şoförlere sıcak karşılama

Gestaş'tan şoförlere sıcak karşılama

Gestaş'tan şoförlere sıcak karşılama

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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