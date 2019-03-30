Gestaş'tan Sefer İptalleri

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ'ın bugün yapılacak bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, Kuzey Ege ve Marmara'nın bir bölümünde iki gündür etkili olan fırtına sebebiyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferlerinde aksama yaşandığı belirtildi.



Açıklamada, Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15 ve 10.00'da, Geyikli'den Bozcaada'ya ise 08.00 ve 11.00'de yapılacak seferler ile Gökçeada-Kabatepe ve Kabatepe-Gökçeada arasındaki feribot seferlerinin tamamının iptal edildiği bildirildi.

Seferlerin, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale döneceği ifade edilen açıklamada, diğer hatlardaki deniz ulaşımının planlandığı gibi sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA