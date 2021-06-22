Gestaş Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
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Gestaş Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Gestaş Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
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GESTAŞ Deniz Ulaşım A. Ş. 'nin olağan genel kurul toplantısı Vali İlhami AKTAŞ başkanlığında gerçekleştirildi.

GESTAŞ Deniz Ulaşım A. Ş. 'nin olağan genel kurul toplantısı Vali İlhami AKTAŞ başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Vali Yardımcısı-İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve Enver Koç, S. S. Süleyman köy Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Hasan Gürbüz, GESTAŞ Genel Müdürü Mahir Sevinç, GESTAŞ Yetkileri ve Şirket Bağımsız Denetçisi Hamza Uzun katıldı.

Gündemdeki maddelerin görüşüldüğü toplantıda; şirketin idari ve mali yapısının genel durumu, faaliyet raporu ve bütçesi ile amaç ve hedefler detaylarıyla ele alındı.

Toplantı yönetim kurulu üyelerinin seçimiyle sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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