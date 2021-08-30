GESTAŞ, Gökçeada hattında 24 saatte 18 seferle rekora imza attı
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GESTAŞ, Gökçeada hattında 24 saatte 18 seferle rekora imza attı

GESTAŞ, Gökçeada hattında 24 saatte 18 seferle rekora imza attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında araç ve insan taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş., 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasında Gökçeada-Kabatepe hattında bir günde 18 sefer yaptı.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında araç ve insan taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş., 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasında Gökçeada-Kabatepe hattında bir günde 18 sefer yaptı.

Konuya ilişkin GESTAŞ A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı haftasında Gökçeada-Kabatepe hattında üç gemiyle hizmet verdik. Bu hatta rekor sayıda sefer gerçekleştirildi. Üç gemiyle sefer yapan GESTAŞ, 24 saat esasıyla bir günde toplam 18 sefer yaptı. 3 gün sonunda toplam sefer sayısı 54 olarak gerçekleşecek. Gökçeada-Kabatepe hattında bir sefer süresinin 2 saat olduğu düşünüldüğünde günde 18 sefer rekor olarak kabul ediliyor" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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GESTAŞ, Gökçeada hattında 24 saatte 18 seferle rekora imza attı - Haberler Ekonomi
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