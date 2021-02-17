GESTAŞ filosuna 7'nci gemiyi kattı
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GESTAŞ filosuna 7'nci gemiyi kattı

17.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:45
GESTAŞ filosuna 7'nci gemiyi kattı

Çanakkale Boğazı ve adalar hattı ile Güney Marmara'da deniz ulaşımı hizmeti veren GESTAŞ AŞ, 7'nci gemisini satın alarak filosunu genişletti.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattı ile Güney Marmara'da deniz ulaşımı hizmeti veren GESTAŞ AŞ, 7'nci gemisini satın alarak filosunu genişletti.

Şirketten yapılan açıklamada, kendi gemileriyle her geçen gün güçlenen GESTAŞ'ın, büyüme hamlesine devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"550 bin Çanakkalelinin şirketi olan GESTAŞ'ı, kendi gemileri olan güçlü bir şirket haline getirmeyi amaçlayan yönetimimiz, 2020 yılında başlanan bu büyüme hamlelerini, 2021 yılının ilk aylarında da sürdürüyor. 11 yıldır filomuzda kiralık olarak hizmet veren 'Avşa Adası' gemisi, bundan böyle GESTAŞ'ın öz malı olarak hizmet vermeye devam edecek. Böylelikle 2020 yılı başından bu yana GESTAŞ'ın kendi öz kaynaklarıyla satın aldığı gemi sayısı 7'ye yükseldi. Avşa Adası isimli geminin satışı için ocak ayında gerçekleşen ihaleye katılan şirketimiz, söz konusu geminin yeni sahibi oldu. Böylelikle şirketimiz, 2020 yılı başından buyana toplamda 7 gemiyi öz kaynaklarıyla bünyesine katmış bulundu."

Satın almaların kredi kullanmadan öz kaynakların kullanılmasıyla gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şirketin şu anda 8'i kiralık 21 gemiyle Çanakkale Boğazı, Gökçeada ve Bozcaada ile Güney Marmara hattında hizmet vermeye devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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