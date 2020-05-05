GESS Türkiye ve Türkiye ETZ'nin yeni tarihi 1-3 Ekim!

Okul yöneticileri ile teknoloji tedarikçilerini buluşturmak üzere Nisan ayında gerçekleşmesi planlanan, ancak Covid-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen organizasyonun Ekim ayında düzenlenmesine karar verildi.

Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün (YEĞİTEK) işbirliği ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ile Arçelik Kurumsal Çözümler sponsorluğunda düzenlenen GESS Türkiye ve Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nin yeni tarihi belli oldu.

Eğitim sektörünün yeni satın alma dönemi olan Ekim ayında düzenlenmesine karar verilen organizasyon, 1-3 Ekim 2020 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek. GESS Türkiye fuarında STEM, okul yönetim sistemleri, multimedya teknolojileri, e-yayıncılık, mesleki eğitim ekipmanları, bilişim teknolojileri donanımları, arttırılmış gerçeklik, robotik teknolojisi, kodlama ve 3 boyutlu baskı gibi eğitim odaklı yenilikler bir arada sergilenirken, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde ise üç gün boyunca katılımcılar, başta uzaktan eğitim olmak üzere bu alandaki yeni yaklaşımlar ve teknolojik gelişmelerle tanışma fırsatı bulacak.

Kaynak: Bültenler