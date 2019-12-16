GESKON yöneticileri Ankara'da toplandı

16.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:15

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) yöneticileri Ankara'da bir araya geldi.



Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) yöneticileri, kulüp başkanları, il başkanları, üniversite temsilcileri Ankara'da bir araya gelerek kuruluşun 2019 yılında yapmış olduğu çalışmaları değerlendirdi. GESKON üyeleri 2020 yılında yapılması planlanan projeleri gündeme aldı. GESKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu yaptığı konuşmada, "2019 yılında Gençlik ve Spor Konfederasyonu her alanda varlığını göstermiştir. Yeni projeler ile yolumuza devam edeceğiz. 2019 yılını çok iyi değerlendirdik. 2020 yılında gençlik adına daha çok çalışmamız gerekiyor. Tüm ekip arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum" dedi.



Yapılan istişareler ile GESKON toplantısı sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA