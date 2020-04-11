GESKON ve SANKON'dan PKK terör örgütüne tepki
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› GESKON ve SANKON'dan PKK terör örgütüne tepki - Haberler
Türkiye, PKK, Güncel

GESKON ve SANKON'dan PKK terör örgütüne tepki

Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Merkezi (GESKON) bölücü terör örgütü PKK'ya çok sert açıklamalarda bulundu.

11.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:49
GESKON ve SANKON'dan PKK terör örgütüne tepki

Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Merkezi (GESKON) bölücü terör örgütü PKK'ya çok sert açıklamalarda bulundu. GESKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, "PKK ve onun paydaşlarının bilmesini isterim ki Türkiye Cumhuriyeti devleti her alanda ve her şartta şehitlerimiz in kanını yerde bırakmayacak bunun bedelini ağır ödeyeceklerdir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bölücü terör örgütü sivil vatandaşlara saldırması üzerine 5 kişi hayatını kaybetti. GESKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu çok sert tepki gösterdi. Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan Başkan Cevahiroğlu, "Millet olarak korona virüs salgın hastalığı ile mücadele ettiğimiz bu günler de bölücü örgüt PKK eylemleri ne devam ederek Diyarbakır kulp ilçesinde orman işçilerimizi taşıyan aracın geçiş noktasında el yapımı patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucun da beş sivil vatandaşımız şehit edildiğini derin üzüntülerimizle birlikte öğrenmiş bulunmaktayız. Aziz şehitlerimize yüce Allahtan rahmet diliyor tüm halkımıza başsağlığı diliyorum. bölücü örgüt PKK ve onun paydaşlarının bilmesini isterim ki Türkiye Cumhuriyeti devleti her alanda ve her şartta şehitlerimiz in kanını yerde bırakmayacak bunun bedelini ağır ödeyeceklerdir " dedi.

"Bölücü örgüt PKK bunun bedelini ödeyecek"

Türkiye'nin en büyük uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşu olma özelliğine sahip Sanayici iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezi'nden bölücü örgüt PKK'ya çok sert bir açıklama geldi. SANKON Genel Sekreteri Ali Genç imzası iel yapılan açıklamada, "Bölücü örgüt PKK eylemlerine devam ederek Diyarbakır Kulp ilçesinde orman işçilerimizi taşıyan aracın geçiş noktasında el yapımı patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucunda 5 sivil vatandaşımız şehit etmiştir. Aziz şehitlerimize yüce Allahtan rahmet diliyor, tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Bölücü örgüt PKK bunun bedelini ödeyecek. Türkiye Cumhuriyeti devleti gereğini yapacaktır. Kuruluş olarak terörle mücadele Hükümetimize güvenimiz tamdır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Marketlerin yağmalanması sonrası Gamze'den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlerin yağmalanması sonrası Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?' sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
'Ekmek kavgası' diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi
Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak
Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi
Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak
Kaza yapan alkollü eşinin suçunu üstlenen kadını çelişkili ifadeleri ele verdi
Kaza yapan alkollü eşinin suçunu üstlenen kadını çelişkili ifadeleri ele verdi
Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi
Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi
Günlük burç yorumları 11 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - 2020 Burç yorumları
Günlük burç yorumları 11 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - 2020 Burç yorumları
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı
Vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasında Vefa Sosyal Destek Grubu devrede olacak
Vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasında Vefa Sosyal Destek Grubu devrede olacak
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi
Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor
Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı
Magazin Hadise İrem Derici Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Radamel Falcao Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ankara Zonguldak Para Cezası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: GESKON ve SANKON'dan PKK terör örgütüne tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 16:16:12. #1.14#
title