GESKON 14 kente il başkanı atadı

06.09.2019 13:32

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) tarafından bir çok kente yeni il başkanları atandı.



Gençlik ve spor alanında bir çok projeye imza atan GESKON, 14 kentin il başkanlıklarına yeni atamalar yaptı. GESKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, atamaların ardından yaptığı açıklamada, tüm il başkanlarına başarılar diledi. Yeni atanan il başkanlarının görevlerine sıkı bir şekilde sarılmalarını isteyen Cevahiroğlu, "Gençlik adına önemli hizmetler yapmalarını bekliyoruz. Hazırlanacak projeler ile gençliğe yön vermek istiyoruz. Spor alanında önemli projelerimiz olacaktır. Yeni atanan arkadaşlara, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.



Öte yandan, konfederasyonun İstanbul İl Başkanlığına Cengiz Deniz, Kocaeli İl Başkanlığına Şener Eltemur, Gaziantep İl Başkanlığına Kemal Akın, Çanakkale İl Başkanlığına Ufuk Kaptan, Osmaniye İl Başkanlığına Hayriye Tabak, İzmir İl Başkanlığına Haluk Kır, Samsun İl Başkanlığına Makbule Küçükoğlu, Aydın İl Başkanlığına Yaşar Akçaköse, Muğla İl Başkanlığına Ömer Habeş, Tokat İl Başkanlığına Abdurrahman Acar, Trabzon İl Başkanlığına Mehmet Yıldızlar, Adana İl Başkanlığına Yusuf Coşkun, Antalya İl Başkanlığına Aşkın Açıl, Çankırı İl Başkanlığına Doğanay Kaya'nın atandığı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA