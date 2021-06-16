GESİFED yeni dönem hedeflerini belirledi

Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) tarafından düzenlenen "Gelecek Stratejisi" konulu çalıştayda Federasyonun yeni dönem hedefleri belirlendi.

Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) tarafından düzenlenen "Gelecek Stratejisi" konulu çalıştayda Federasyonun yeni dönem hedefleri belirlendi.

Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen "GESİFED Gelecek Stratejisi" konulu çalıştay ve GESİFED Haziran ayı yönetim kurulu toplantısı Bodrum'da 3 gün süren yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Çalıştayda, GESİFED'in yeni dönem hedefleri belirlendi.

GESİFED üyesi derneklerin başkanları ile temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, GESİFED'in etki çevresi olan Aydın, Denizli ve Muğla'da yeni dönemde neler yapılması gerektiği konuları üzerinde duruldu. Üyeler arası birlikteliği ve ticareti arttırmak adına çalışma ekipleri kurulması, teknolojiye değer katmak için girişim sermayeleri, fonlar ve yatırımlar konusunda çalışmalar yapmak için komisyonlar kurulmasına karar verildi.

"GESİFED Gelecek Stratejisi" konulu çalıştay, Dr. Barbaros Kon moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Toplantıya GESİFED Yönetim Kurulu üyeleri, GESİFED üyesi dernek başkanları, dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı. Çalıştayda GESİFED'in 3 yıllık çalışma planı oluşturuldu.

GESİFED Başkanı Oktay Mersin, çalıştayla yaptığı değerlendirmede; "3 gün süren çalıştayımızı başarıyla tamamladık. GESİFED olarak Güney Ege bölgesinde ekonomik, kültürel, turistik ve ticari boyutlarda şu ana kadar yapılan çalışmalardan yola çıkarak üyelerimizle bu alanlarda süreklilik temelinde daha farklı neler yapabileceğimizi tartıştık. GESİFED yönetimi olarak bizlere 'çatı oluşum' olma özelliğimizden dolayı 'mentörlük' rolünün düştüğünü daha net bir şekilde görmüş olduk. Üye derneklerimizin katılımı ve destekleriyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda ve üyelerimizin faaliyetlerinde, gelişim serüvenlerinde onlara zaman zaman yol arkadaşlığı zaman zaman da mentörlük yapmak temel noktamız olacaktır. Bu kapsamda federasyon içi iletişimin güçlendirilmesini sağlayarak potansiyel iş imkanları oluşturulması, işbirliklerin hayata geçirilmesi, başlatılan çalışmaların takibi ve sonuca ulaştırılması, çeşitli proje ve hibe fırsatlarının üyelere iletilmesi çalışma planımız içerisinde yer alacaktır. Üyelerimizin sorunlarına karşı kendimiz içeride bir duyarlılık oluştururken dışarıda da gerekli kamuoyunun oluşturulması için çalışmalar yapacağız. Daha iyi bir GESİFED için katkı koyan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile bir araya gelen GESİFED üyeleri, GESİFED'in çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çalıştay ardından üyelik işlemleri başlatılan Marmaris GİAD Başkanı Mustafa Kemal Huz'a GESİFED rozeti Başkan Oktay Mersin tarafından takdim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı