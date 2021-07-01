GESİFED'in 5 üyesi federasyon yönetimine girdi

Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED), Denizli, Aydın ve Muğla'daki iş dünyası derneklerini en iyi şekilde temsil ettiklerini ve bunun sonucu olarak 5 üyelerinin federasyon yönetiminde yer aldığını belirtti.

Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED), Denizli, Aydın ve Muğla'daki iş dünyası derneklerini en iyi şekilde temsil ettiklerini ve bunun sonucu olarak 5 üyelerinin federasyon yönetiminde yer aldığını belirtti.

GESİFED Başkanı Oktay Mersin ile GESİFED delegeleri; Denizli, Aydın ve Muğla iş dünyası derneklerini federasyonun genel kurulunda temsil etti. Genel kurulda GESİFED Başkanı Oktay Mersin ile GESİFED Başkan Yardımcısı ve DEGİAD Başkanı Hakan Urhan asil yönetim kurulu üyeliğine, GESİFED Geçmiş Dönem Başkanı Ahmet Yavuzçehre ile BESİAD Başkanı Engin Ali Kaplan yedek yönetim kurulu üyeliğine, GESİFED Geçmiş Dönem Başkanı Gültekin Okay Salgar ise yüksek danışma kurulu üyeliğine seçildi.

GESİFED Başkanı Oktay Mersin, yaptığı açıklamada; "Denizli, Aydın ve Muğla'daki iş dünyası derneklerinin çatı kurumu olan GESİFED olarak, Genel Kurulda bölgemizi en iyi şekilde temsil ettik. Daha önce yönetim kurulunda bir iş insanı ile temsil edilen GESİFED, federasyonun yeni döneminde asil yönetim kurulunda iki iş insanı, yedek yönetim kurulunda iki iş insanı temsil ediliyor. Ayrıca İstişare Kurulu'nda da bir üyemiz ile varız. Toplamda 5 iş insanın yer almasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sonuç GESİFED'in ne kadar önemli bir federasyon olduğunun göstergesi. Federasyonun yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımla ülkemiz için var gücümüzle çalışacağımıza hiç bir şüphem yok. GESİFED Ailesi olarak federasyondaki etkin varlığımızı bu dönemde daha da hissettirmek, yönetimimiz olarak bizim görevimiz olacaktır. Genel kurul sonucunda almış olduğumuz görev neticesinde bundan sonra sadece şehrimiz için değil, bölgemiz ve ülkemiz için de görev yapma sorumluluğu üzerimizde. Şehrimizi ve bölgemizi en etkin şekilde Türk iş dünyasında temsil edeceğimiz için mutlu ve gururluyum. GESİFED'in adı bundan sonra tüm ülke sathında çok daha fazla duyulacak" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı