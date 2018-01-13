Gesiad Olağan Genel Kurulu

Bursa Genç Sanayici İş Adamları ve Yöneticileri Derneğinin (GESİAD) 12'nci Olağan Genel Kurul toplantısında Kerim Demiral başkanlığa seçildi.



GESİAD'tan yapılan açıklamaya göre, kentteki bir otelde gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını Mehmet Orhan Efe yaptı. Toplantıda Kerim Demiral derneğin yeni dönem başkanı oldu.



Oy birliğiyle başkanlığa seçilen Demiral, burada yaptığı konuşmada, derneğin kuruluşundan bu yana görev yapan başkanlara ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

GESİAD'ın, Bursa'nın en eski sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu belirten Demiral, "Derneğimiz bu yıl 26. yılını kutluyor. GESİAD'ın Bursa ekonomisine sağladığı katkı kesinlikle yadsınamaz. Derneğimiz son dönemde oldukça verimli bir çalışma dönemi geçirdi. Bu dönem çalışmalarında büyük katkısı olan eski başkan Ramazan Kaya'ya teşekkür ediyorum." dedi.



Yeni dönemde Bursa ekonomisi ve GESİAD'ın menfaatleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizen Demiral, "Bizler bu durumu bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Geçmiş dönem yönetim kurulundan aldığımız bayrağı daha ileriye taşımak için gayret ve özveriyle çalışacağız. Bizleri bu göreve layık gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Demiral başkanlığındaki yeni yönetim kurulu da şu isimlerden oluştu:

"Murat Kaya, Abdulrahim Noyan, Fatih Aksoy, Tolga Papatya, Gülçin Bayraktar Tüzemen, Yener Poroy, Can Aksöz, Murat Çakmak, Sedef Oltay, İbrahim Nebil Yılmaz, Onur Oral, Serkan Timur, Mehmet Güngör, Mustafa Sönmezay, Serkan Durmaz, İbrahim Baskur, Okan Sami Nahit."