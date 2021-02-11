Son dakika haberleri | Gesi Bağları'nın "kuş köşkleri" turizme kazandırılacak
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Son dakika haberleri | Gesi Bağları'nın "kuş köşkleri" turizme kazandırılacak

11.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:06

Son dakika haberleri... Kayseri'nin Gesi Mahallesi'ndeki "kuş köşkleri", Melikgazi Belediyesince restore edilerek turizme kazandırılacak.

Kayseri'nin Gesi Mahallesi'ndeki "kuş köşkleri", Melikgazi Belediyesince restore edilerek turizme kazandırılacak.

Bir zamanlar üzüm bağlarıyla meşhur Gesi bölgesinde, bağ ve bahçelerde güvercin gübresinden yararlanılmak amacıyla 19. yüzyılda inşa edildiği belirtilen çok sayıda "kuş köşkü" bulunuyor.

Her biri, üzerinde bulunduğu en az 3 metrekarelik arsasıyla bölgedeki vatandaşlara tapulu olan kuş köşkleri, eskisi kadar aktif kullanılmadığı için bakım ve onarıma ihtiyaç duyuyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AA muhabirine, bölgede yaklaşık 250 "kuş köşkü" bulunduğunu, bunların 146'sını restore ettirip turizme kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu kapsamda hazırladıkları restorasyon projesinin Kültür Bakanlığı Anıtlar Kurulundan geçtiğini aktaran Palancıoğlu, bu yıl 20 civarında kuş köşkü denilen güvercinliği restore edeceklerini, sonraki yıllarda bu tecrübelerinden yola çıkarak yenileme işlemine devam edeceklerini dile getirdi.

Palancıoğlu, restorasyonu haziran ayında başlatmayı planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada dışarıdan görünen taş yapının içinde de güvercinlerin yumurtlama yapacakları ve gübrelerini bıraktıkları alanlar mevcut. Güvercinler, yırtıcı hayvanlardan da bu yapılar sayesinde korunuyor. Belediye olarak belirli aralıklarla güvercinleri besliyoruz. Kent meydanındaki güvercinlerin buraya gelmesini sağlayacak çalışmalar yapacağız. Güvercinler, topraktaki zararlı haşeratları da temizliyor. Bölge halkı buradan kente göçünce güvercinlikler de eskisi gibi kullanılmamaya başlanmış. Şu anda da turizm açısından büyük bir önem taşıyor. İnsanlar güvercinlikleri görmek için buraya geliyorlar, fotoğraf çektiriyorlar."

Son dakika haberleri | Gesi Bağları'nın 'kuş köşkleri' turizme kazandırılacak
Son dakika haberleri | Gesi Bağları'nın 'kuş köşkleri' turizme kazandırılacak
Son dakika haberleri | Gesi Bağları'nın 'kuş köşkleri' turizme kazandırılacak
Son dakika haberleri | Gesi Bağları'nın 'kuş köşkleri' turizme kazandırılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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