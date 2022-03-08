GESF Başkanı Ayhan Yıldırım'dan milli futbolculara ziyaret - Haberler

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GESF Başkanı Ayhan Yıldırım'dan milli futbolculara ziyaret

AA, Fatih Gazioğlu - Spor
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GESF Başkanı Ayhan Yıldırım'dan milli futbolculara ziyaret

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF) Başkanı Ayhan Yıldırım, Bursa'da kampta bulunan B1 Futbol Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF) Başkanı Ayhan Yıldırım, Bursa'da kampta bulunan B1 Futbol Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, başkan yardımcısı Orhan Tanrıkulu ve genel sekreter Ali Suat Ekinci'nin yer aldığı heyet, milli sporcularla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GESF Başkanı Ayhan Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gönderilen malzemeleri takımlarına dağıttıklarını belirterek, "Sporcularımızı ziyaret edip, moral vermek istedik. TFF'nin bizlere gönderdiği malzeme ve ekipman desteği için başkan Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyesi İsmail Erdem ve engelliler koordinasyon kurulu başkanı Ömer Gürsoy'a teşekkür ediyorum. B1 Futbol Milli Takımı'mız Avrupa Şampiyonası'nda sampiyon olarak inşallah hepimizi gururlandıracaktır." ifadelerini kullandı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Ayhan Yıldırım, Türkiye, Futbol, Milli, Spor, Haberler

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