GESAM, Malatya'da sergi açtı

03.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 03.03.2020 19:16

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) tarafından düzenlenen "Büyükşehir-Gündem" konulu sergilerin 19'uncusu Malatya'da açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün destekleri ile Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılışı gerçekleştirilen sergide 30 sanatçıya ait 30 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergiye katılan sanatçılara GESAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Altıntaş'ın imzaladığı "Teşekkür Belgeleri" Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman ve GESAM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nezih Demirtepe tarafından verildi.

Sergiyi gezen Şişman ve Demirtepe daha sonra kongre merkezinde düzenlenen "Sanatçı ve Sanat Eserinin, Fikri Haklar Açısından Değerlendirilmesi" konulu konferansa geçti.

Burada konuşan Demirtepe, GESAM'ın tarihçesi ile kuruluş amacıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi ve GESAM Elazığ İl Temsilcisi Yaşar Sabri Şanlı da Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hakkında bilgi verdi.

Öte yandan 30 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, 5 Mart tarihine kadar açık kalacak.

Kaynak: AA