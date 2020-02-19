GES yatırımıyla Karesi Belediyesi kendi elektriğini üretecek
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GES yatırımıyla Karesi Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Karesi Belediyesi, Davutlar Mahallesi'nde kuracağı 1 megavat gücünde güneş enerji santrali (GES) ile kendi enerjisini üretecek.

19.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:38
GES yatırımıyla Karesi Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Belediyesi, Mahallesi'nde kuracağı 1 megavat gücünde güneş enerji santrali (GES) ile kendi enerjisini üretecek.

Karesi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ile santralin kurulacağı bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dinçer Orkan, kuracakları santralle hem belediyenin elektrik ihtiyacının karşılanacağını hem de fazla kalanla ek gelir elde edileceğini duyurdu.

Santralin kurulum çalışmalarına kısa sürede başlayarak faaliyete geçirmek istediklerini bildiren Orkan, "Güneş Enerjisi Santralinin 1-2 yıl yatırım maliyetleri var ama 3 ve 4'üncü yıldan sonra belediye bundan gelir elde etmeye başlayacak. Yani biz, bizden sonrasını da düşünerek hareket ediyoruz. Biz sadece kendi dönemimizi düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Çelik de Karesi Belediyesinin GES çalışmalarının diğer belediyelere örnek olması gerektiğini belirterek, her türlü çalışmada desteğe hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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