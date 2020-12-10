GES projesi hızla devam ediyor
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GES projesi hızla devam ediyor

10.12.2020 10:44 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:49
GES projesi hızla devam ediyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde Belediye GES projesinin hızla devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Belediye GES projesinin hızla devam ettiği bildirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan güneş panelleri monte edilen inşaat alanında çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "Bu ay sonuna kadar tamamlanacak ve üretime geçecek güneş enerji üretimi tesisi 5 Milyon 790 bin TL'ye yapılıyor. Tesisler tamamlanınca yılda 1 milyon 600 kilowat saat enerji üretilirken, Emet belediyesi ayda 130 bin TL artı KDV gelir elde ederken tesisler 3 yılda kendini amorti edecek" dedi. - KÜTAHYA

GES projesi hızla devam ediyor
GES projesi hızla devam ediyor
GES projesi hızla devam ediyor
GES projesi hızla devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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