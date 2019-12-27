GES-KART'lar Sahiplerine Ulaşıyor
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GES-KART'lar Sahiplerine Ulaşıyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatlarıyla pos cihazının olduğu her gıda ve giysi mağazasında geçerli hale getirilen GES-KART'lar ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

27.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:46
GES-KART'lar Sahiplerine Ulaşıyor

Belediye Başkanı 'ün talimatlarıyla pos cihazının olduğu her gıda ve giysi mağazasında geçerli hale getirilen GES-KART'lar ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.


Titiz bir komisyon çalışmasının ardından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen kartların dağıtım törenine katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, "Sosyal yardımlaşma kartımız uzun süreden beri vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Vakıf Bank ile yaptığımız bir anlaşmayla 22 noktada geçerli olan bir alış veriş kartı olmaktan çıkıp, pos cihazı olan bütün satış birimlerinde geçerli hale geldi. Bu da kullanıcıların herhangi bir ulaşım sorunu yaşamadan kendi bulundukları bölgede bu karttan faydalanmalarını sağlayacak. Kolaylaştırma ve yenilikleri vatandaşın emrine sunma noktasında belediyemizin attığı adımlardan birisidir. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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