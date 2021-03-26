Gerze Muhtarlar Cemiyetinde tatlı tesadüf
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Gerze Muhtarlar Cemiyetinde tatlı tesadüf

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Gerze Muhtarlar Cemiyetinde tatlı tesadüf

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ile İl Başkan V. Bedirhan Ayhan ve yönetimi, Gerze Muhtarlar Cemiyeti'ni ziyaret etti.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ile İl Başkan V. Bedirhan Ayhan ve yönetimi, Gerze Muhtarlar Cemiyeti'ni ziyaret etti.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve beraberindekiler, Gerze Muhtarlar Cemiyetini ziyaret ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 8 Nisan 2021 tarihinde Sinop'a bir ziyaret gerçekleştireceğini ve Sinop'ta yalnızca muhtarların katılacağı bir toplantı düzenleneceğini, bu kapsamda da Gerzeli muhtarların da bu toplantıya iştirak etmelerini istedi.

Tüm muhtarları toplantıda görmeyi çok arzuladığını söyleyen Karadeniz, "Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan toplantıda Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve muhtarlarımızı buluşturacağız. Sadece muhtarların katılacağı bir toplantı olacak, muhtarlarımız sorunlarını anlatacak. Bizler ve Genel Başkanımız gerekli notları alıp, güzel bir çalışmaya imza atacağız. Benim sizden istirhamım toplantıya katılım sağlamanız, bütün muhtarlarımız toplantıya davetlidir" diye konuştu.

CHP'li Karadeniz ve AK Parti'li Kurt, ayaküstü sohbet etti

Karadeniz'in Muhtarlar Cemiyeti ziyareti esnasında muhtarlarla toplantısı henüz bitmiş olan AK Parti İlçe Başkanı Cumhur Kurt ve yönetimi ayaküstü sohbet etti.

El birliği ile köylülerin sorunlarının çözülmesi noktasında istişarelerde bulunan 2 siyasi, CHP İlçe Başkanlığına vekalet eden ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Birol Sazak'ın, ilçe sınırları içerisinde ortalama 10 köyün sulamasına katkı sunabilecek, Tilkilik altında yapılması istenen Sarımsak Çayı Göleti'ni gündeme getirmesi üzerine AK Parti İlçe Başkanı Cumhur Kurt, konuyla ilgili gerekli girişimlerin sağlandığını kaydederek gerekenin yapılacağını söyledi. - SİNOP

Gerze Muhtarlar Cemiyetinde tatlı tesadüf

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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