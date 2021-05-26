Gerze'de 3 muhtarlık için seçime gidiliyor

Muhtarlık görevini ifa ettiği sırada vefat, görevden alınma ve istifa nedeniyle boşalan muhtarlık bölgelerinde 6 Haziran'da seçim yapılacakYüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 752 yerde muhtarlık veya ihtiyar heyeti için ülke genelinde toplamda 753 yerde...