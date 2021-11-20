Gerontologlar sağlık grubu mesleğine dahil edilmelerini sevinçle karşıladı

Gerontologlar Derneği Başkanı Faruk Yaşar Gürdal, sağlık grubu mesleği içerisine dahil edilmelerine yönelik düzenlemeye ilişkin, "Yarın Gerontologlar Günü, düzenleme bu gün öncesinde tüm meslektaşlarımız için büyük bir armağan, müjde oldu. Sayın Bakanımıza ve emeği geçen, taleplerimize kulak veren herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Gürdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca bugün Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle yaşlı vatandaşlar için çalışmalar yürüten "gerontologların" sağlık grubu mesleği içerisine dahil edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uzun süredir bekledikleri düzenlemenin hayata geçmiş olmasından büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Gürdal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde üniversitelerin gerontoloji bölümlerinden 2013'ten beri mezun veriliyor. Fakat bugüne kadar mesleğimizin kamuda bir ataması yoktu. Türkiye'de dünya ile benzer şekilde yaşlı nüfusun giderek artması, onlara profesyonel hizmet ve bakım verme konusunda olan ihtiyacı da ortaya çıkardı. Dolayısıyla bu alanda çalışmalar yapan gerontoloji ve gerontologlara olan ihtiyaç arttı.

Biz bu konuları ve taleplerimizi iletmek üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile 10 Kasım'da bir araya gelmiştik. Kendisi sağlık meslek grubuna dahil edilmemiz, atamalar konusundaki taleplerimizle çok yakından ilgilenmişti. Bugün de Resmi Gazete'de bu düzenlemeyi görmek bizleri çok mutlu etti. Yarın Gerontologlar Günü, düzenleme bu gün öncesinde tüm meslektaşlarımız için büyük bir armağan, müjde oldu. Sayın Bakanımıza ve emeği geçen, taleplerimize kulak veren herkese çok teşekkür ediyoruz."

Türkiye'de gerontoloji bölümünden mezun olan 400'ün üzerinde kişinin bulunduğunu anlatan Gürdal, düzenleme sonrası, yakın zamanda yapılması planlanan 40 bin sağlıkçı atamasının içerisinde gerontologların da yer almasını umut ettiklerini belirtti.

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri

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