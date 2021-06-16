germsg ve Dreamycsgo şike sebebiyle VCT'den yasaklandı
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germsg ve Dreamycsgo şike sebebiyle VCT'den yasaklandı

germsg ve Dreamycsgo şike sebebiyle VCT'den yasaklandı
Playerbros - Haberler | Gamegar

İkili turnuva maçında şike yaptıkları gerekçesiyle 36 ay süresince VCT etkinliklerinden yasaklandılar.

germsg ve Dreamycsgo, eski Resurgence VALORANT takımının oyuncuları bir Ignition Series etkinliği olan EPULZE Royal SEA Cup'taki rekabetçi bir VALORANT maçının sonucunu parasal kazanç elde etmek için manipüle ettikleri gerekçesiyle VCT'den yasaklandı.

Valorant Küresel Rekabet Politikası kural 7.2.1 ve 7.2.4'ü ihlal ettikleri gerekçesiyle iki oyuncuya 36 ay süre ile VCT etkinliklerinden mahrum bırakılma cezası verildi. Bu kurallar şu şekilde:

İkilinin askıya alınmasının yanı sıra, o sırada yer alan eski Resurgence kadrosunun geri kalanı da katılımları için ceza aldı. Rapor, oyuncuların kasıtlı olarak maçı satmadıklarını iddia etse de, olayı kasıtlı olarak yönetim ve VCT yetkililerinden gizlediler. Ancak, suçluluk düzeyine ve VALORANT Esports soruşturmasıyla işbirliğine bağlı olarak bireyler için cezalar düşürüldü.

Sengdala "JabTheBoy" Jamnalong ve Justin "Boplek" Wong Chong Cheng, VCT'den bir yıl, Du-Min "Mortdecai" Ye ve Benedict "benaf" Tan ise VCT'den altı ay süreyle yasaklandı.

Kaynak: Playerbros

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