Germencikli kooperatifçiler seminerde bir araya geldi

27.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:10

Aydın'ın Germencik ilçesinde faaliyet gösteren kooperatifçiler Tire Koop Başkanı Mahmut Eskiyörük ve TSE IPARD danışmanı Melih Ülgen'in konuşmacı olarak katıldığı kooperatifçilik seminerinde bir araya geldi.



Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş tarımsal kalkınma projesinde önemli bir adım daha attı. 6 tarımsal kalkınma kooperatifi ile iş birliği yaparak İNYA markasını ortaya çıkaran, Selatin'li üreticileri teşvik ederek Organik Köy Pazarı projesini devreye alan ve kadın kooperatifleri kurmak için çalışma yürüten Belediye Başkanı Öndeş son olarak tüm Germencik'i kapsayacak GERKOOP'u kurarak projesini bir adım öteye götürdü.



Başkan Öndeş bu çerçevede Tire Süt Kooperatifi başkanlığını yürüten ve Tire Koop'un adını dünyaya duyuran duayen kooperatifçi Mahmut Eskiyörük ve bu alanda uzman TSE IPARD Danışmanı Melih Ülgen'i ağırlayarak Germencikli üretici kooperatifçilerle bir araya gelmelerini sağladı. Germencik Üretim, Pazarlama ve İşletme Kooperatifi GERKOOP'un müjdesini de veren Öndeş ilk projelerinin süt üretiminin ağırlıklı olduğu noktalarda soğutmalı süt tankları kurarak süt toplayıp satışını gerçekleştireceklerini söyledi.



Tire Koop Başkanı Mahmut Eskiyörük ve TSE IPARD danışmanı Melih Ülgen'in konuşmacı olarak katıldığı kooperatifçilik seminerinde açılış konuşmasını gerçekleştiren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş bireysel yaklaşımlarla tarımsal kalkınmanın sağlanamayacağına dikkat çekti.



Öndeş " Göreve geldiğim günden bu yana tarımsal kalkınmayı sağlamak, üreticiyi hak ettiği refah seviyesine çekmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kooperatifleşme bu işin anahtarı ancak bugüne kadar bireysel yaklaşımlarla, kooperatiflerden uzak durularak bir adım yol alınamamış. Bugün burada doğru kooperatifleşmeyle ve uygulamalarla bir kooperatifin uluslararası boyutta nasıl başarıya ulaştığını dinlemek için Mahmut Eskiyörük başkanımızı davet ettim. Sağolsun kırmadı ve yoğun programının arasında bizlere vakit ayırdı. Sayın Eskiyörük ve Sayın Ülgen'e teşekkür ediyorum. Biz de Germencik için GERKOOP'u kurarak tıpkı Tire Süt Kooperatifi gibi süt tankları kurarak süt toplamaya başlayacağız. Kooperatifleşmeyi sağlayarak üreticimizin haklarını koruyacak refah seviyesini yükselteceğiz. Ancak tek bir yol var o da kooperatifleşmenin önemini bir an önce kavrayıp bireysel hareket etmeyi bırakmalıyız" dedi.



Tire Koop modelini anlatan ve tanıtım filmlerini sunan Mahmut Eskiyörük kooperatifçilikte sağladıkları başarıyı detaylarıyla anlattı. Fuat Öndeş'in gerçekleştirdiği tarımsal kalkınma projeleri ve kooperatifleşme çalışmalarından övgüyle söz eden Eskiyörük Germencik şanslı ki Fuat Öndeş gibi bir başkanları var. Kendisini tebrik ediyorum"dedi.



Eskiyörük konuşmasının devamında, "Kooperatifleşme kötü bir şeymiş gibi gösterildi. Siyasi anlamlar katıldı. Ancak kooperatifleşme çiftçinin, üreticinin kısacası tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan herkes için kurtuluştur. Bu bilinçle Tire Süt Kooperatifi olarak önemli başarılar elde ettik. Kooperatif bilinci önemli. Kooperatif bir ticari kuruluş ya da kar odaklı bir oluşum değildir. Yegane amacı üreticiyi korumak, teşvik etmek ve destek olmaktır. Biz kooperatif ortaklarımıza market alışverişi, yakıt, gübre, tarım makinesi ve daha birçok konuda destek oluyoruz. Germencik'te bunu başarabilir. Şanslılar ki Fuat Öndeş gibi bir başkanları var. Sayın Başkan davet etti hemen geldim, böyle önemli işlerin gerçekleştiği bir yere yürüyerek gelirim gerekirse. Biz de bu işe başladığımızda bu kadar imkana sahip değildik. Zamanla kooperatif ortaklarımızla bu noktalara geldik. Kooperatifleşme bilincini edinirsek başarı zaten kaçınılmaz olacaktır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA