Germencik ve Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü

07.09.2019 15:02

Aydın'ın Germencik ve Söke ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenler ve yapılan konserle kutlandı.



Germencik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.



Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, 97 yıl önce bugün ilçenin düşmandan temizlendiğini belirterek, "İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da dediği gibi Allah bir daha bu ülkeye İstiklal Marşı yazdırmasın. O acı dolu günleri bir daha yaşatmasın. Bu vesile ile başta kurtuluşumuzun mimarı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ulusal direnişimizin temellerini atan Efelerimizi, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra törene katılan İlçe Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Fuat Öndeş, protokol üyeleri ve davetliler Kanlı Bahçe Şehitliği'ni ziyaret etti.

Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Murat Dalkılıç konseri yapıldı.

Bir alışveriş merkezinin otoparkında gerçekleşen Kurtuluş günü etkinliğinde, Söke Belediyesi Şehir Bandosu konseri verdi, Söke Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.

Daha sonra ise şarkıcı Murat Dalkılıç konser verdi.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Dalkılıç'a konser sonrası Sökespor atkısı ve Atatürk işlemeli duvar halısı hediye etti.

Sanatçı Murat Dalkılıç kısa bir süre Söke'de eğitim gördüğünü, Söke'nin hayatında ayrı bir yeri olduğunu ifade ederek burada sevenleriyle buluşuyor olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Konserin finalinde havai fişek gösterileri geceye renk katarken, konser büyük bir koro eşliğinde söylenen marşlarla son buldu.

Kaynak: AA