Germencik ve Çine'de şehitler, düzenlenen törenlerle anıldı

Aydın'ın Germencik ve Çine ilçelerinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıldönümü ve Şehitleri Anma törenleri düzenlendi.

Aydın'ın Germencik ve Çine ilçelerinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıldönümü ve Şehitleri Anma törenleri düzenlendi.

Germencik Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, kaymakamlık, belediye ve şehit aileleri, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kaymakam Ayhan Işık'ın konuşmasının ardından Germencik Belediyesince şehitler için Merkez Camisi önünde lokma hayrı yapıldı.

Çine ilçesindeki tören ise Kuvayı Milliye Müzesinde düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından Çanakkale Şehitler Anıtına çelenk sunuldu.

Çine Mehmet Tuncer Anadolu Lisesi öğrencileri çeşitli şiirler okudu.

Günün önemine ilişkin düzenlenen şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Törene, Kaymakamı Turan Erdoğan ve Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık