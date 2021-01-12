Germencik'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Germencik'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

12.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:34
Germencik'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mesudiye Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Daha önce takibe alınan ve uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen E.T. ile F.Y. gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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