Germencik'teki makilik yangını büyümeden söndürüldü

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın zeytin ve incir ağaçlarının olduğu alana sıçradı.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın zeytin ve incir ağaçlarının olduğu alana sıçradı. Yangın, ekiplerin yoğun uğraşlarıyla söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Alangüllü Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda çıktı. Yangın, kısa sürede zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alana da sıçradı. Çevredekirelin ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi ile itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonrası yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürerken, çok sayıda zeytin ve incir ağacı zarar gördü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan