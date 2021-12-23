GERMENCİK'TEKİ ÇATLAKLARIN KURAKLIK KAYNAKLI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ

Aydin Büyüksehir Belediyesi tarafindan geçen ay içerisinde Germencik'in tarim arazilerinde ve yerlesim bölgelerinde meydana gelen toprak yarilmalarinin nedenlerinin arastirilmasi için olusturulan teknik heyet ön inceleme raporunu yayimladi. Teknik heyetinin çalismalardan elde ettigi bilgiler isiginda yarilmanin kurakliga bagli su çekilmesinden kaynaklandigi ortaya konuldu.

Arazi incelemeleri sirasinda yarilmalarin oldugu hatlarin incelendigi ve yarilma haricinde, oturma, bölgesel çökme gibi zemin deformasyonlarinin varliginin arastirildigi çalismada 4. 8 metrelik gözlem çukuru açildi ve çesitli derinliklerinden toprak numuneleri alindi. Incelemede, açilan gözlem çukurunun içerisinde yarik derinliginin yaklasik 70 cm oldugu ve daha derine ilerlemedigi tespit edildi. Alinan örnekler üzerinde yapilan zemin mekanigi laboratuvar çalismalariyla zemin profilinin ince taneli ve kil bünye özelliginde yayilim sundugunu ortaya koydu. Diger taraftan ince taneli zeminin kivam parametreleri ortaya çikarildi.

Incelemede, elde edilen numunelerin büzülme limiti, sisme potansiyeli, likit limit, plastik limit gibi degerleri göz önünde bulundurularak kivam parametrelerinin degerlendirilmesiyle killi yapinin su çekilmesine bagli olarak atmosferik olaylar neticesinde blok halinde çatladigi saptandi.

Raporda ayrica incelenen arazi bölgesinde 1, 3 ve 4. 80 m derinliklerden alinan örneklerin bütününün ciddi sisme ve dolayisiyla da büzülme problemleri olusturabilecek zeminler oldugu görüldügü belirtildi.

Öninceleme raporunda, elde edilen verilen isiginda yariklarin kil bünye özelligindeki zeminde olusan büyük ölçekli kuruma çatlaklari oldugu degerlendirildi.

Derinlikleri yer yer 2 metreyi bulan ve uzunluklari ise bir kilometreye yaklasan toprak yarilmalarinin ön incelenmesinin yapilmasi amaciyla Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisligi Bölümü'nden Doç. Dr. Ibrahim Çobanoglu, Insaat Mühendisligi Bölümü'nden Dr. Ögr. üyesi Engin Nacaroglu ve Dr. Ögr. üyesi Gökhan Imançli'dan olusan ögretim üyeleri ile Aydin Büyüksehir Belediyesi'nden ASKI Genel Müdürü Hakan Olkaç, Yatirim Insaat Dairesi Baskani Dr. Çagri Çaylak, jeoloji yüksek mühendisi Nedim Eker, insaat mühendisi Mehmet Gültekin, Serkan Özenboy, Savas Kiliç ve Mehmet Koca ve Germencik Belediyesi'nden jeoloji mühendisi Burak Kaya tarafindan bir heyet olusturulmustu.

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