Germencik'te zabıtadan pazar yerlerinde Kovid-19 denetimi
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Germencik'te zabıtadan pazar yerlerinde Kovid-19 denetimi

Germencik'te zabıtadan pazar yerlerinde Kovid-19 denetimi
Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Germencik'te semt pazarları, Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı.

Germencik'te semt pazarları, Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamına Germencik'te pazar yeri esnafı bugün tezgahlarını açtı.

Saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verecek olan pazarda polis ve zabıta ekipleri pazara gelenlere ve pazarcı esnafına uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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