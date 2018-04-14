Germencik'te "Yaşlı Dostu" Projesi

Aydın'ın Germencik ilçesinde "Yaşlı Dostu" projesi kapsamında kente gelen Japonyalı Mariko Ito, yaşlılara ücretsiz ayak banyosu yaptı.

Germencik Belediyesince geçen yıl hayata geçirilen "Yaşlı Dostu" projesi kapsamında kente gelen Ito, kendi ülkesinde uyguladığı ayak banyosunu buradaki yaşlılara da uyguladı.

Gönüllü olarak bu uygulamayı yaptığını aktaran Ito, "Sağlık için, kan dolaşımı için, şifa için ilaçsız bir şekilde bunu yapıyoruz. Kimseden hiç para almıyorum. Çünkü biz Japonlar Türkiye'yi çok seviyoruz. Ben Japonya'da da yaşlılara her zaman masaj yapıyorum. Ben insanları çok seviyorum." diye konuştu.

Projede görevli Gerontolog Sıla Ayan ise, "Bir yıl önce başlattığımız projemiz kapsamında şu an sayısı 4 bini aşan yaşlıya hizmet veriyoruz. Bu ağ genişledikçe gönüllü bir şekilde insani değerlere dayanan bu hizmetler anlaşıldıkça uluslararası alanda da giderek artan ilgi buluyor. Bu bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.