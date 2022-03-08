Germencik'te yapımı tamamlanan 2 merkezin açılışı yapıldı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde kadın ve gençler için sosyal, sanat ve spor amaçlı yaptırılan iki merkez törenle açıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Camikebir Mahallesi'nde düzenlenen törende, iki merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ise güzel eserler ortaya koyduklarını belirterek, "İlçenin ihtiyacı olan spor, sanat, kadın dayanışma ve danışma merkezimizin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Böylesine anlamlı bir günde kadın bir başkanla omuz omuza olmaktan çok mutluyum." dedi.

Konuşmaların ardından Çerçioğlu ile Öndeş ve CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Özdemir ile beraberindekiler açılışı gerçekleştirilen merkezleri gezdi.