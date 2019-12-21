Germencik'te uyuşturucu operasyonu
Aydın'ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede uyuşturucu imal ve ticaretinin önüne geçilmesi amacıyla 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli 6 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar, sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.