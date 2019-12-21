Germencik'te uyuşturucu operasyonu
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Germencik'te uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

21.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:14
Germencik'te uyuşturucu operasyonu

'ın ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede uyuşturucu imal ve ticaretinin önüne geçilmesi amacıyla 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli 6 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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