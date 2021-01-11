Germencik'te uyuşturucu ile mücadele sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Germencik'te uyuşturucu ile mücadele sürüyor

11.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:33

Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışması devam ediyor. Bu kapsamda Mesudiye Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen polis, B.G. ve N.G'yi gözaltına aldı.

Adresteki aramada 6 gram metamfetamin, 52 uyuşturucu hap, 2 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Germencik'te uyuşturucu ile mücadele sürüyor
Germencik'te uyuşturucu ile mücadele sürüyor
Germencik'te uyuşturucu ile mücadele sürüyor
Germencik'te uyuşturucu ile mücadele sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Samet Aybaba Tolga Ciğerci Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Ankara Beşiktaş Facebook
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Germencik'te uyuşturucu ile mücadele sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 16:33:18. #1.14#
title