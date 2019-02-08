Germencik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
Aydın'ın Germencik ilçesindeki trafik kazasındaki iki kişi yaralandı.
Aydın'ın Germencik ilçesindeki trafik kazasındaki iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın'dan İzmir yönüne ilerleyen İsmail Mucip yönetimindeki 07 FSZ 99 plakalı otomobil, Hıdırbeyli mevkiinde aynı yönde ilerleyen Murat Yakarışık'ın kullandığı 09 K 6439 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mucip ve aynı araçtaki Kadir Keskin ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA