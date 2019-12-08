Germencik'te silahlı kavga; 2 yaralı
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Germencik'te silahlı kavga; 2 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

08.12.2019 20:03 | Son Güncelleme: 08.12.2019 20:08
Germencik'te silahlı kavga; 2 yaralı

'ın ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada iki kişi yaralandı.


Olay, saat 17.00 sıralarında Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan A.G. ile R.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A. G. pompalı tüfekle R.S.'ye ateş etti. Açılan ateş üzerine R.S.'yi kolundan ve bacağından yaralarken, seken saçmalardan biri kavganın yaşandığı yerden geçmekte olan F.K.'nın kafasına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan R.S. Aydın Devlet Hastanesi'ne Fatih K. ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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