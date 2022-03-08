Germencik'te polis ekipleri kadınlara KADES uygulamasını anlattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Germencik'te polis ekipleri kadınlara KADES uygulamasını anlattı

AA - Necip Uyanık - Güncel
 - Güncelleme:
Germencik'te polis ekipleri kadınlara KADES uygulamasını anlattı

Aydın'ın Germencik ilçesinde polis ekipleri, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını tanıttı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde polis ekipleri, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi ( Kades ) uygulamasını tanıttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçenin farklı noktalarında kurulan stantlarda kadınlara KADES hakkında bilgilendirme yaptı, broşür dağıttı.

Uygulamayı tanıtan afişler asan ekipler, başvuru yapan kadınlara cep telefonlarına uygulamanın indirilmesi konusunda destek oldu.

KADES uygulamasını yüklediğini belirten Kadriye Dikmen, "İnşallah uygulamayı kullanmak nasip olmaz. Çevremizdeki kadınların da başına böyle bir olay gelebilir diye yükledim, uygulama büyük önem taşıyor." diye konuştu.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Germencik, Aydın, Polis, KADES, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title