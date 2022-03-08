Germencik'te polis ekipleri kadınlara KADES uygulamasını anlattı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde polis ekipleri, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi ( Kades ) uygulamasını tanıttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçenin farklı noktalarında kurulan stantlarda kadınlara KADES hakkında bilgilendirme yaptı, broşür dağıttı.

Uygulamayı tanıtan afişler asan ekipler, başvuru yapan kadınlara cep telefonlarına uygulamanın indirilmesi konusunda destek oldu.

KADES uygulamasını yüklediğini belirten Kadriye Dikmen, "İnşallah uygulamayı kullanmak nasip olmaz. Çevremizdeki kadınların da başına böyle bir olay gelebilir diye yükledim, uygulama büyük önem taşıyor." diye konuştu.