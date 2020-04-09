Germencik'te pazar yeri girişlerine dezenfekte tüneli kuruldu Aydın'ın Germencik ilçesinde kurulan pazar yerlerinin girişlerine dezenfekte tüneli kuruldu.

Aydın'ın Germencik ilçesinde kurulan pazar yerlerinin girişlerine dezenfekte tüneli kuruldu.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde kurulan tüm pazar yerlerinin girişine dezenfekte tüneli kurduklarını ve girişlerde ateş ölçer cihazlarla vatandaşların ateşlerinin ölçüldüğünü söyledi.

Pazara maskesiz ve eldivensiz girilmesine izin vermediklerini aktaran Öndeş, sosyal mesafe kuralına da dikkat ettiklerini ifade etti.

Öndeş, belediye olarak tüm önlemleri aldıklarını ve bu tünelleri kendi imkanlarıyla yaptıklarını vurgulayarak, "Amacımız kimsenin zarar görmeyeceği şekilde süreci tamamlamak." dedi.

Kaynak: AA