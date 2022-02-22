Germencik'te otoyoldaki tel örgüleri çaldıkları suçlamasıyla 4 kişi yakalandı - Haberler
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Germencik'te otoyoldaki tel örgüleri çaldıkları suçlamasıyla 4 kişi yakalandı

AA, Necip Uyanık - Güncel
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Germencik'te otoyoldaki tel örgüleri çaldıkları suçlamasıyla 4 kişi yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyol kenarındaki tel örgüleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyol kenarındaki tel örgüleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın- İzmir Otoyolu Kızılcapınar mevkisinde yol kenarında bulunan tel örgülerin çalındığı ihbarı üzerine jandarma çalışma başlattı.

Bölgedeki fotokapanları inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti.

Adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 4 kişi, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Necip Uyanık - Güncel

TEM Otoyolu, Germencik, İzmir, Aydın, Güncel, Haberler

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