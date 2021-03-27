Germencik'te oto döşemecide çıkan yangın hasara neden oldu
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Germencik'te oto döşemecide çıkan yangın hasara neden oldu

Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Germencik'te oto döşemecide çıkan yangın hasara neden oldu

Aydın'ın Germencik ilçesinde, oto döşemecide çıkan yangın söndürüldü.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, oto döşemecide çıkan yangın söndürüldü.

Sanayi Sitesi'ndeki Mehmet Yıldız'a ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Dükkan kullanılamayacak halde geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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