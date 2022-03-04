Germencik'te okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı
AA, Necip Uyanık - Güncel
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Öğrencilerin okul binasından çıkması Öğrencilerin alana toplanması İtfaiye ve ambulansın gelişi Yaralı çıkarma tatbikatı Yaralıların ambulansa koyulması Öğrencilere bilgilendirme yapılması AYDIN - Germencil ilçesindeki okullarda "Deprem anı ve tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi.
Öğrencilerin okul binasından çıkması
Öğrencilerin alana toplanması
İtfaiye ve ambulansın gelişi
Yaralı çıkarma tatbikatı
Yaralıların ambulansa koyulması
Öğrencilere bilgilendirme yapılması AYDIN - Germencil ilçesindeki okullarda "Deprem anı ve tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi.