Germencik'te okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı - Haberler

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Germencik'te okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı

AA, Necip Uyanık - Güncel
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Öğrencilerin okul binasından çıkması Öğrencilerin alana toplanması İtfaiye ve ambulansın gelişi Yaralı çıkarma tatbikatı Yaralıların ambulansa koyulması Öğrencilere bilgilendirme yapılması AYDIN - Germencil ilçesindeki okullarda "Deprem anı ve tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi.

Öğrencilerin okul binasından çıkması

Öğrencilerin alana toplanması

İtfaiye ve ambulansın gelişi

Yaralı çıkarma tatbikatı

Yaralıların ambulansa koyulması

Öğrencilere bilgilendirme yapılması AYDIN - Germencil ilçesindeki okullarda "Deprem anı ve tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi.

Germencik'te okullarda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

Germencik'te okullarda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

Germencik'te okullarda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Necip Uyanık - Güncel

İtfaiye, Deprem, Güncel, Haberler

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