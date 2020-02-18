Germencik'te okul öncesi öğretmenlerine drama eğitimi
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Germencik'te okul öncesi öğretmenlerine drama eğitimi

Germencik'te Güney Ege Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen projeyle okul öncesi öğretmenlerine drama eğitimleri verilmeye başlandı.

18.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:06
Germencik'te okul öncesi öğretmenlerine drama eğitimi

'te Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen projeyle okul öncesi öğretmenlerine drama eğitimleri verilmeye başlandı.

Ortaklar Orhan Delgen İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen törenle başlatılan drama eğitimine ilçede görev yapan okul öncesi öğretmenleri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, eğitimin öğretmenlere çok faydalı olacağına inandığını, benzer faaliyetleri artırmak istediklerini belirtti.

Kaynak: AA
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