Germencik'te öğrenci servisi sürücülerine eğitim verildi - Haberler
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Germencik'te öğrenci servisi sürücülerine eğitim verildi

AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Germencik'te öğrenci servisi sürücülerine eğitim verildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde öğrenci taşıyan minibüs sürücülerine trafik eğitimi verildi.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde öğrenci taşıyan minibüs sürücülerine trafik eğitimi verildi.

Belediyenin konferans salonundaki eğitim programının açılışında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, eğitimi veren İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Eğitimin amacının hataları en aza indirmek olduğunu aktaran Çiftçi, "Bir kişinin bile canı acımasın, üzülmeyelim diye buradayız. Hep beraber en iyisini bulacağız. Biz bir aileyiz. Sıkıntıları çözeceğiz. İnsanları yargılamak değil olaylar olmadan hassas davranacağız." dedi.

Programda 70 kadar servis minibüsü sürücüsü, trafik kuralları ve mevzuat konusunda bilgi aldı.

AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri
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