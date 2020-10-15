Germencik'te, kurumların uyumu değerlendirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Germencik'te, kurumların uyumu değerlendirildi

15.10.2020 09:38 | Son Güncelleme: 15.10.2020 09:42
Germencik'te, kurumların uyumu değerlendirildi

Germencik Kaymakamlık koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda kamu hizmetleri ve kurumların koordinasyonu değerlendirildi.

Germencik Kaymakamlık koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda kamu hizmetleri ve kurumların koordinasyonu değerlendirildi.

Aydın Germencik Kaymakamlığı başkanlığında İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi. ADÜ Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda ilçedeki kurumların koordinasyonu ve işbirliği uyumu görüşüldü. Kovid-19 salgını dolayısıyla sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılan toplantıda ilçe genelinde yürütülen kamu hizmetleri de değerlendirildi. Toplantı sonrasında Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Fuat Öndeş ile birlikte ADÜ Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Mustafa Sürmen'i ziyaret etti.

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık başkanlığındaki toplantıya Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Nacar ile kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. - AYDIN

Germencik'te, kurumların uyumu değerlendirildi
Germencik'te, kurumların uyumu değerlendirildi
Germencik'te, kurumların uyumu değerlendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Bülent Turan Engin Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cansu Dere Cem Yılmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Samatta Eddie Newton Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Ekim Alkol Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Germencik'te, kurumların uyumu değerlendirildi - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 09:47:02. #1.14#
title