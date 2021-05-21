Germencik'te Kudüs için Kur'an-ı Kerim okundu
Camide dua okunması İlçe Müftüsü Selman Coşkun'un dua etmesinden görüntü Namaz kılanlardan genel görüntü AYDIN - Aydın'ın Germencik ilçesinde cuma namazından önce Kudüs'ün huzuru ve kurtuluşu için Kur'an-ı Kerim okundu.
Camide dua okunması
İlçe Müftüsü Selman Coşkun'un dua etmesinden görüntü
Namaz kılanlardan genel görüntü AYDIN - Aydın'ın Germencik ilçesinde cuma namazından önce Kudüs'ün huzuru ve kurtuluşu için Kur'an-ı Kerim okundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık