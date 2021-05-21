Germencik'te Kudüs için Kur'an-ı Kerim okundu
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Germencik'te Kudüs için Kur'an-ı Kerim okundu

Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Camide dua okunması İlçe Müftüsü Selman Coşkun'un dua etmesinden görüntü Namaz kılanlardan genel görüntü AYDIN - Aydın'ın Germencik ilçesinde cuma namazından önce Kudüs'ün huzuru ve kurtuluşu için Kur'an-ı Kerim okundu.

Camide dua okunması

İlçe Müftüsü Selman Coşkun'un dua etmesinden görüntü

Namaz kılanlardan genel görüntü AYDIN - Aydın'ın Germencik ilçesinde cuma namazından önce Kudüs'ün huzuru ve kurtuluşu için Kur'an-ı Kerim okundu.

Germencik'te Kudüs için Kur'an-ı Kerim okundu
Germencik'te Kudüs için Kur'an-ı Kerim okundu
Germencik'te Kudüs için Kur'an-ı Kerim okundu
Germencik'te Kudüs için Kur'an-ı Kerim okundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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