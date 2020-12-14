Germencik'te kısıtlamadan muaf olan iş yerleri denetlendi
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Germencik'te kısıtlamadan muaf olan iş yerleri denetlendi

14.12.2020 11:54 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:59
Germencik'te kısıtlamadan muaf olan iş yerleri denetlendi

Aydın'ın Germencik ilçesinde sokağa çıkma yasağı yasağından muaf iş yerleri ve izolasyona tabi vatandaşlar denetlendi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde sokağa çıkma yasağı yasağından muaf iş yerleri ve izolasyona tabi vatandaşlar denetlendi.

Kış aylarının gelmesi ile yayılımını arttırarak sürdüren Korona virüs ülkemizde görüldüğü günden bu yana 15 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Gerçekleştirilen denetim ve konulan kısıtlamalarla virüsün yayılımının önüne geçilmeye çalışılırken denetimler sıkılaştırıldı. Germencik ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan iş yerleri denetlendi. Gerçekleştirilen denetimlerde, 32 market, büfe ve bakkal, 12 fırın ve unlu mamul işletmesi, 17 lokanta ve restoran, 2 kasap ile 321 izolasyona tabi vatandaş olmak üzere 384 işletme ve vatandaş kontrolden geçti.

18 kişiden oluşan 6 ekip kentin muhtelif yerlerinde yaptıkları denetimlerde vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemini bir kez daha hatırlatarak, tedbirlerden taviz verilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundular. - AYDIN

Germencik'te kısıtlamadan muaf olan iş yerleri denetlendi
Germencik'te kısıtlamadan muaf olan iş yerleri denetlendi
Germencik'te kısıtlamadan muaf olan iş yerleri denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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