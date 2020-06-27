Germencik'te kan bağışı kampanyası düzenlendi
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Germencik'te kan bağışı kampanyası düzenlendi

Aydın'ın Germencik ilçesinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

27.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:37

Aydın'ın Germencik ilçesinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay arasındaki protokol kapsamında kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde düzenlenen programda milli eğitim personeli kan bağışında bulundu.

Kaymakam Ayhan Işık, Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Emniyet Müdürü Dündar Özel ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Bircan da kan bağış aracını ziyaret etti.

Kan bağışında bulunan Emniyet Müdürü Dündar Özel, "Bu konuda herkesin duyarlı olmasını ve her zaman ihtiyaç duyabileceği hissine kapılarak kan vermelerini istiyorum." dedi.

Germencik'te kan bağışı kampanyası düzenlendi

Kaynak: AA

Manşet

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